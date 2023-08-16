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В Японии из-за тайфуна «Лан» сотни пассажиров оказались заблокированными в аэропорту

16 августа 2023 07:01
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Новости Японии. Проливные дожди и сильный ветер – тайфун «Лан» достиг западной и центральной частей японского острова Хонсю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японии из-за тайфуна «Лан» сотни пассажиров оказались заблокированными в аэропорту-1

Из-за стихии пострадали по меньшей мере 20 человек, еще более 600 оказались заблокированными в международном аэропорту Кансай. В одной из префектур из-за угрозы внезапных оползней эвакуированы свыше 26 тысяч жителей. В связи с тайфуном в регионе приостановлено железнодорожное сообщение, также отменили более 800 авиарейсов.

# Авиасообщение # Новости Японии # Фотофакт

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