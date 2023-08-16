В Японии из-за тайфуна «Лан» сотни пассажиров оказались заблокированными в аэропорту

Из-за стихии пострадали по меньшей мере 20 человек, еще более 600 оказались заблокированными в международном аэропорту Кансай. В одной из префектур из-за угрозы внезапных оползней эвакуированы свыше 26 тысяч жителей. В связи с тайфуном в регионе приостановлено железнодорожное сообщение, также отменили более 800 авиарейсов.