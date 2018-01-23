В Японии из-за сильных снегопадов пострадали 250 человек, отменены сотни авиарейсов

Новости Японии. Число пострадавших от снегопадов в Японии уже достигло 250, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сообщается также об одном погибшем.

Водитель застрял на железнодорожном переезде. Когда он вышел, чтобы подтолкнуть машину, его сбил электропоезд.

В столице и многих префектурах было нарушено транспортное сообщение. В тоннеле Яманотэ оказались заблокированы несколько десятков автомобилей. Водителям и пассажирам пришлось эвакуироваться через запасной выход.

Из-за перебоев в железнодорожном сообщении несколько сотен человек провели ночь в специально предоставленном составе. Почти 400 авиарейсов отменили аэропорты Токио. Пассажирам, вынужденным оставаться на территории воздушных гаваней, раздавали одеяла, еду и воду. Несмотря на то, что снег уже прекратился, транспортная ситуация по-прежнему сложная. Из-за этого отменены первые уроки в школах.