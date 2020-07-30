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В Японии из-за сильных дождей затопило около 500 домов. Жителей эвакуируют

30 июля 2020 15:26
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Новости Японии. Из-за наводнений на севере Японии несколько населенных пунктов оказались отрезаны от внешнего мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японии из-за сильных дождей затопило около 500 домов. Жителей эвакуируют-1

В Японии из-за сильных дождей затопило около 500 домов. Жителей эвакуируют-3

Сильные дожди привели к разливу реки Могами, в результате чего под воду ушли около 500 домов. Большую часть местных жителей удалось вовремя эвакуировать. Людей разместили в центрах временного пребывания. Однако некоторые граждане все еще находятся в пострадавших от удара стихии районах. Туда направлены бригады спасателей.

В Японии из-за сильных дождей затопило около 500 домов. Жителей эвакуируют-6

В префектуре Ямагата подтопления спровоцировали перебои в водоснабжении. Заложниками ситуации стали 15 больниц и центров по уходу за пожилыми.

В Японии из-за сильных дождей затопило около 500 домов. Жителей эвакуируют-9

Отметим, обильные осадки на протяжении всего июля фиксируются в различных областях страны. Наибольший ущерб ливни нанесли юго-западному острову Кюсю. Здесь погибли почти 80 человек.

# Наводнение # Фотофакт

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