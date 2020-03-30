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В Японии, чтобы управлять дроном, придётся сдать экзамены

30 марта 2020 12:29
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Новости Японии. С 2022 года управлять дроном в городах Японии можно будет лишь при наличии специальных прав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

В Японии, чтобы управлять дроном, придётся сдать экзамены-1

Их будут выдавать с определённого возраста и на ограниченный период времени. Чтобы получить документ, придётся сдать теоретический экзамен и продемонстрировать умение безопасно управлять беспилотником. В случае, если владелец нарушит правила пользования – права будут аннулированы.   

В Японии, чтобы управлять дроном, придётся сдать экзамены-4

Речь идёт о полётах в жилых зонах. В безопасных районах пользоваться беспилотниками по-прежнему можно будет без прав.   

# Технологии # Фотофакт

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