В Японии, чтобы управлять дроном, придётся сдать экзамены

Новости Японии. С 2022 года управлять дроном в городах Японии можно будет лишь при наличии специальных прав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их будут выдавать с определённого возраста и на ограниченный период времени. Чтобы получить документ, придётся сдать теоретический экзамен и продемонстрировать умение безопасно управлять беспилотником. В случае, если владелец нарушит правила пользования – права будут аннулированы.