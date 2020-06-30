В Японии более 70 тысяч человек готовятся к эвакуации из-за оползней

Новости Японии. В Японии более 70 тысяч человек готовятся к эвакуации. В городе Кагосима на острове Кюсю существует большая опасность оползней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожилые и люди с ограниченными возможностями уже начали перебираться в более безопасные места.

Метеорологи предупреждают: на западе и юго-западе страны 30 июня ожидаются сильные ливни, что может привести к разливу рек и сходу оползней.