Прямой эфир

В Японии более 70 тысяч человек готовятся к эвакуации из-за оползней

30 июня 2020 12:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Японии. В Японии более 70 тысяч человек готовятся к эвакуации. В городе Кагосима на острове Кюсю существует большая опасность оползней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японии более 70 тысяч человек готовятся к эвакуации из-за оползней-1

Пожилые и люди с ограниченными возможностями уже начали перебираться в более безопасные места.

В Японии более 70 тысяч человек готовятся к эвакуации из-за оползней-4

Метеорологи предупреждают: на западе и юго-западе страны 30 июня ожидаются сильные ливни, что может привести к разливу рек и сходу оползней.

В Японии более 70 тысяч человек готовятся к эвакуации из-за оползней-7

В Японии более 70 тысяч человек готовятся к эвакуации из-за оползней-9

В южной части острова за сутки ожидается выпадение 200 миллиметров осадков.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Австрия намерена ужесточать миграционные правила
30 июня 2020 08:29

Австрия намерена ужесточать миграционные правила

Неизвестные подожгли здание Бундестага и скрылись
30 июня 2020 08:27

Неизвестные подожгли здание Бундестага и скрылись

Неизвестные открыли стрельбу во Флориде: один человек погиб, двое ранены
30 июня 2020 08:06

Неизвестные открыли стрельбу во Флориде: один человек погиб, двое ранены