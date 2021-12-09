В Японии автомобиль наехал на воспитанников детского сада. Пострадали 10 детей

Новости Японии. В Японии при наезде автомобиля на воспитанников детского сада пострадали десять детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Малыши были доставлены в ближайшую больницу. У них диагностированы легкие травмы. Кроме того, был госпитализирован и сам водитель транспортного средства. Он пожаловался на плохое самочувствие. Сотрудники полиции начали расследование для выяснения причины произошедшего.