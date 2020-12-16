В Японии 800 предприятий обанкротились из-за пандемии

Новости Японии. Пандемия стала причиной банкротства 800 предприятий в Японии. По данным местной аналитической организации, столько компаний объявили о ликвидации или закрылись с февраля по декабрь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наибольший удар пришелся на рестораны и бары. Работу прекратили более 120 заведений. Серьезно пострадал и гостиничный сектор: обанкротились несколько десятков отелей. По мнению экспертов, на фоне жестких карантинных ограничений бизнес столкнется с еще более суровыми условиями.