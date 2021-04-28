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В Японии 70-летний мужчина на автомобиле протаранил здание больницы

28 апреля 2021 09:10
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Новости Японии. ДТП на востоке Японии: в городе Одавара мужчина на автомобиле протаранил здание больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японии 70-летний мужчина на автомобиле протаранил здание больницы-1

В результате столкновения стеклянная стена здания оказалась полностью разрушена. В списке пострадавших семь человек. Все они получили легкие травмы. По предварительным данным, 70-летний виновник происшествия перепутал педали газа и тормоза. Ведется расследование инцидента.

В Японии 70-летний мужчина на автомобиле протаранил здание больницы-4

Отметим, в последние годы аварии с участием пожилых автолюбителей в Японии заметно участились.

# Авария # Фотофакт

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