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В Японии 2500 человек госпитализированы из-за жары

22 августа 2017 11:43
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Новости Японии. 2500 человек попали в больницы из-за сильной жары в Японии. Там температура целую неделю не опускалась ниже 32 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японии 2500 человек госпитализированы из-за жары -1

Власти страны восходящего солнца призывают людей пить больше воды и по возможности не покидать зданий.

Отметим, что для островного государства солнцепек стал привычен: с мая оранжевая звезда стала причиной смерти 42 человек.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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