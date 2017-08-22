В Японии 2500 человек госпитализированы из-за жары

Новости Японии. 2500 человек попали в больницы из-за сильной жары в Японии. Там температура целую неделю не опускалась ниже 32 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Японии. 2500 человек попали в больницы из-за сильной жары в Японии. Там температура целую неделю не опускалась ниже 32 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Власти страны восходящего солнца призывают людей пить больше воды и по возможности не покидать зданий.
Отметим, что для островного государства солнцепек стал привычен: с мая оранжевая звезда стала причиной смерти 42 человек.