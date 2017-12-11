В Якутии 11 декабря объявлен днем траура по погибшим в крупном ДТП, в котором погибли 9 человек

Новости Якутии. В Якутии 11 декабря объявлен днем траура по погибшим в крупном ДТП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 11 декабря по всему региону будут приспущены флаги России и Якутии.
Новости Якутии. В Якутии 11 декабря объявлен днем траура по погибшим в крупном ДТП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 11 декабря по всему региону будут приспущены флаги России и Якутии.
В минувшую пятницу на трассе «Колыма» после столкновения микроавтобус и грузовик загорелись. 9 человек, в том числе двухлетний ребенок, погибли, трое пострадали.