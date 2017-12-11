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В Якутии 11 декабря объявлен днем траура по погибшим в крупном ДТП, в котором погибли 9 человек

11 декабря 2017 06:50
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Новости Якутии. В Якутии 11 декабря объявлен днем траура по погибшим в крупном ДТП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 11 декабря по всему региону будут приспущены флаги России и Якутии.

В Якутии 11 декабря объявлен днем траура по погибшим в крупном ДТП, в котором погибли 9 человек-1

В минувшую пятницу на трассе «Колыма» после столкновения микроавтобус и грузовик загорелись. 9 человек, в том числе двухлетний ребенок, погибли, трое пострадали.

# Фотофакт # ДТП

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