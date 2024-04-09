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В Вязьме продолжаются работы по устранению последствий обрушения моста – детали ЧП

09 апреля 2024 07:32
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Поезда дальнего следования между Беларусью и Россией следуют с опозданием в 3,5 – 4 часа из-за обрушения моста в Смоленской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Вязьме продолжаются работы по устранению последствий обрушения моста – детали ЧП-1

Последствия обрушения путепровода в Вязьме устраняют 455 человек и более полусотни единиц спецтехники. Обрушились шесть из семи пролетов. В результате ЧП также поврежден газопровод и линия связи. На место направили четыре восстановительных поезда для расчистки путей. По неизвестным пока причинам конструкция обрушилась на пролегающие под ней железнодорожные пути. В момент ЧП на мосту находились легковой автомобиль и грузовик. По данным управления МЧС, пострадали шесть человек. Одна женщина погибла, еще пятерых пострадавших доставили в больницы. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Сам мост будет полностью демонтирован, а на его месте будет построен новый путепровод. Об этом сообщил губернатор Смоленской области.

# ЧП

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