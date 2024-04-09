В Вязьме продолжаются работы по устранению последствий обрушения моста – детали ЧП

Последствия обрушения путепровода в Вязьме устраняют 455 человек и более полусотни единиц спецтехники. Обрушились шесть из семи пролетов. В результате ЧП также поврежден газопровод и линия связи. На место направили четыре восстановительных поезда для расчистки путей. По неизвестным пока причинам конструкция обрушилась на пролегающие под ней железнодорожные пути. В момент ЧП на мосту находились легковой автомобиль и грузовик. По данным управления МЧС, пострадали шесть человек. Одна женщина погибла, еще пятерых пострадавших доставили в больницы. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Сам мост будет полностью демонтирован, а на его месте будет построен новый путепровод. Об этом сообщил губернатор Смоленской области.