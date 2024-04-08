В ВСУ заявили, что избежать мобилизации в Украине не удастся никому

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк сообщил, что украинцы не сумеют избежать призыва, поскольку в армии не хватает людей. Об этом сообщает ТАСС.

«Отсидеться [при мобилизации] никому не удастся», – написал он.

Он обратился к жителям страны с просьбой не подаваться эмоциям и не поддаваться на провокации. Также Павлюк отметил, что в обществе сложилось отрицательное отношение к работникам территориальных центров укомплектования, и сам признал, что в системе есть проблемы. Несмотря на это, власти Украины по-прежнему активизируют мобилизацию.