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В ВСУ назвали ситуацию под Авдеевкой критической

15 февраля 2024 16:37
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Положение украинских войск в Авдеевке, в северном пригороде Донецка, критическое, по словам представителя третьей десантной бригады, направленной туда. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пост штурмовой бригады в Telegram-канале.

«Ситуация в городе на момент заведения бригады чрезвычайно критическая», – говорится в публикации.

Бригада, в основном состоящая из бойцов «Азова», была переведена в Авдеевку. Пресс-секретарь ВСУ также признал, что войска готовились потерять свой основной канал снабжения под Авдеевкой.

Кроме этого, новый главком ВСУ подтвердил, что российская сторона имеет численное преимущество в живой силе под Авдеевкой. Президент РФ Владимир Путин назвал данный населенный пункт одним из важнейших направлений, отметив, что отряд ветеранов прорвал защиту и захватил около двадцати домов на окраине населенного пункта.

# Международная политика

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