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В ВСУ на Херсонском направлении сменили тактику на террор населения

25 марта 2024 09:44
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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские военные изменили свою тактику и теперь сосредоточены на обстрелах гражданских объектов. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что армия применяет артиллерийские орудия, в том числе кассетные боеприпасы и минометы, но их действие ограничивается территориями близ береговой линии.

Также Сальдо подчеркивает, что для устрашения и устрашения мирных жителей украинские военные используют беспилотники, нанося удары по госпиталям, государственным зданиям, остановкам общественного транспорта и жилым домам.

# Международная политика

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