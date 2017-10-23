В возрасте 70 лет умер продюсер и музыкант рок-группы AC/DC Джордж Янг

Новости Австралии. В возрасте 70 лет скончался Джордж Янг – австралийский рок-музыкант, игравший в группах AC/DC и Easybeats.

О его смерти сообщили участники группы AC/DC. По словам музыкантов, без его помощи и советов не было бы легендарной группы.

«Вы не могли встретить более преданного и профессионального человека, брата, музыканта, автора песен, продюсера, советника. Все, что он сделал и дал нам на протяжении своей жизни, мы всегда будем помнить с благодарностью».