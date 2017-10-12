В возрасте 58 лет скончалась грузинская актриса Лика Кавжарадзе
Новости Грузии. Умерла советская и грузинская актриса Лика Кавжарадзе. Ей было 58 лет.
Как сообщает ТАСС, женщина скончалась в Тбилиси. Тело было найдено в квартире Кавжарадзе. Причина смерти не разглашается. По предварительной информации, следы насилия на теле женщины не обнаружены.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили и Министерство культуры страны выразили близким актрисы соболезнования.
Фото: instagram.com/lali_nikoladze
Свою карьеру Лика Кавжарадзе начала около 40 лет назад. На ее счету более 25 ролей в кино. Наиболее известная киноработа – фильм 1976 года «Древо желаний», который снял Тенгиз Абуладзе по повести Георгия Леонидзе.
Поклонники Кавжарадзе отметили, что она была эталоном грузинской красоты и легендой кинематографа Грузии.