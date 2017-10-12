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В возрасте 58 лет скончалась грузинская актриса Лика Кавжарадзе

12 октября 2017 12:08
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Новости Грузии. Умерла советская и грузинская актриса Лика Кавжарадзе. Ей было 58 лет.

Как сообщает ТАСС, женщина скончалась в Тбилиси. Тело было найдено в квартире Кавжарадзе. Причина смерти не разглашается. По предварительной информации, следы насилия на теле женщины не обнаружены.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили и Министерство культуры страны выразили близким актрисы соболезнования.

В возрасте 58 лет скончалась грузинская актриса Лика Кавжарадзе-1

Фото: instagram.com/lali_nikoladze

Свою карьеру Лика Кавжарадзе начала около 40 лет назад. На ее счету более 25 ролей в кино. Наиболее известная киноработа – фильм 1976 года «Древо желаний», который снял Тенгиз Абуладзе по повести Георгия Леонидзе.

Поклонники Кавжарадзе отметили, что она была эталоном грузинской красоты и легендой кинематографа Грузии.

# Фотофакт # Некролог # Лика Кавжарадзе

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