В возрасте 40 лет умер топ-менеджер «Роскосмоса» Овчинников

На 41-м году после тяжелой болезни ушел из жизни Максим Овчинников, заместитель генерального директора «Роскосмоса». Об этом пишет РИА Новости.

Он работал в «Роскосмосе» более пяти лет, отвечал за вопросы экономики и финансирования, способствовал развитию корпоративной культуры. Сотрудники отзывались о нем как о талантливом и креативном руководителе, исполненном энергии и ярких идей. В 2018 году он был назначен первым заместителем руководителя «Роскосмоса», а в 2021 году стал заместителем генерального директора по вопросам экономики и корпоративного управления.