В ВОЗ заявили о крахе системы медработников во всём мире

В системе медицинских работников наблюдается кризис, она находится на грани краха во всем мире. Такое заявление сделал главный научный сотрудник ВОЗ Джемери Фаррар, пишет РИА Новости.

Сообщается, что медработники превысили свои возможности во время COVID-19. В пример Фаррар приводит одну лишь Национальную службу здравоохранения Великобритании, где операционные недостатки были скрыты по причине стремления рабочей силы выйти за рамки нормального во время пандемии.

О том, что система медработников Британии терпит крах, ранее сообщал и телеканал Sky News. Наблюдается острая нехватка медиков, которые уходят из профессии на фоне больших нагрузок, роста цен. Фиксируется рекордное число пациентов, которые стоят в очереди на лечение. Эта цифра доходит до 7,6 млн человек.

Ситуацию также усугубляют забастовки оставшихся медицинских работников, которые требуют повысить зарплаты и увеличить численность персонала.