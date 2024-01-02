В Воронежской области произошёл аварийный сход боеприпаса над населённым пунктом

В Воронежской области произошел аварийный сброс боеприпаса, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале, пишет РИА Новости.

«Пострадавших нет. По предварительной оценке, разрушены или повреждены остекления, кровля и несущие конструкции в семи домовладениях», – сообщил губернатор.

В правительстве Воронежской области поставлена задача максимально быстро решить вопрос с компенсирующими выплатами и обеспечением новым жильем пострадавших. Гусев призвал граждан сохранять спокойствие.

Инцидент со сходом боеприпаса произошел 2 января 2024 года в 9 утра по московскому времени во время полета самолета ВКС России над населенным пунктом Петропавловка.

В данный момент ведутся следственные мероприятия касательно обстоятельств случившегося. На месте работу ведет комиссия по оценке принесенного ущерба, сообщают в Минобороны России.