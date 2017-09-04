В Воронеже груженый лесом автопоезд протаранил идущие впереди легковушки и вызвал пожар: 5 человек пострадали

Новости России. В России расследуют обстоятельства массового ДТП под Воронежем. Груженый лесом автопоезд из Краснодарского края протаранил идущие впереди легковушки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По одной из версий, у грузовика отказали тормоза. Затем по цепочке машины начали врезаться друг в друга. После аварии начался пожар, грузовик и несколько легковых авто сгорели дотла. Пострадали 5 человек. Транспорт пропускали только по встречной, что привело к многокилометровым заторам.