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В Воронеже груженый лесом автопоезд протаранил идущие впереди легковушки и вызвал пожар: 5 человек пострадали

04 сентября 2017 10:15
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Новости России. В России расследуют обстоятельства массового ДТП под Воронежем. Груженый лесом автопоезд из Краснодарского края протаранил идущие впереди легковушки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Воронеже груженый лесом автопоезд протаранил идущие впереди легковушки и вызвал пожар: 5 человек пострадали-1

По одной из версий, у грузовика отказали тормоза. Затем по цепочке машины начали врезаться друг в друга. После аварии начался пожар, грузовик и несколько легковых авто сгорели дотла. Пострадали 5 человек. Транспорт пропускали только по встречной, что привело к многокилометровым заторам.

# Авария в России

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