В Волгограде загорелись торговые павильоны. Эвакуировали около 150 человек

Новости России. Мощный пожар произошел на рынке в российском Волгограде. Пламя вспыхнуло в торговых павильонах и мгновенно распространилось. Общая площадь возгорания достигла 2000 квадратных метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прибывшие к месту ЧП пожарные перекрыли прилегающие улицы и эвакуировали около 150 человек из опасной зоны. На борьбу с огненной стихией брошены 80 специалистов и 20 единиц наземной техники. О пострадавших пока не сообщается. Согласно последним данным, пламя удалось локализовать. Причины инцидента устанавливаются.