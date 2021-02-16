Прямой эфир

В Волгограде загорелись торговые павильоны. Эвакуировали около 150 человек

16 февраля 2021 14:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Мощный пожар произошел на рынке в российском Волгограде. Пламя вспыхнуло в торговых павильонах и мгновенно распространилось. Общая площадь возгорания достигла 2000 квадратных метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Волгограде загорелись торговые павильоны. Эвакуировали около 150 человек-1

Прибывшие к месту ЧП пожарные перекрыли прилегающие улицы и эвакуировали около 150 человек из опасной зоны. На борьбу с огненной стихией брошены 80 специалистов и 20 единиц наземной техники. О пострадавших пока не сообщается. Согласно последним данным, пламя удалось локализовать. Причины инцидента устанавливаются.

# Пожар # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Морозы в США: погибли два человека, приостановили работу аэропорты и предприятия
16 февраля 2021 13:36

Морозы в США: погибли два человека, приостановили работу аэропорты и предприятия

В Перу более 500 чиновников тайно привились от коронавируса. Теперь их уволят
16 февраля 2021 12:35

В Перу более 500 чиновников тайно привились от коронавируса. Теперь их уволят

Акция протеста в Таиланде. Сотни студентов вышли на улицы Бангкока
16 февраля 2021 12:30

Акция протеста в Таиланде. Сотни студентов вышли на улицы Бангкока