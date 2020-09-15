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В воды Гонконга вернулись редкие розовые дельфины

15 сентября 2020 08:43
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Новости Китая. В водах Гонконга заметили редких розовых дельфинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В воды Гонконга вернулись редкие розовые дельфины-1

Эти млекопитающие не появлялись здесь последние шесть лет. Однако пандемия и карантинные ограничения положительно сказались на некоторых видах животных. Паромное сообщение в регионе приостановили, вокруг стало тише и чище. Дельфины смогли вернуться в привычное место обитания. Они чувствуют себя в безопасности и смело подплывают к лодкам.

В воды Гонконга вернулись редкие розовые дельфины-4

По оценкам специалистов, сейчас здесь можно встретить около 2 000 дельфинов. Для сравнения: в 2019 году в данном районе видели только около 50 особей.

# Животные # Фотофакт

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