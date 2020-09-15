В воды Гонконга вернулись редкие розовые дельфины

Эти млекопитающие не появлялись здесь последние шесть лет. Однако пандемия и карантинные ограничения положительно сказались на некоторых видах животных. Паромное сообщение в регионе приостановили, вокруг стало тише и чище. Дельфины смогли вернуться в привычное место обитания. Они чувствуют себя в безопасности и смело подплывают к лодкам.