В Висконсине сокращённый сотрудник устроил стрельбу на заводе и покончил с собой

Новости США. Уволенный сотрудник устроил стрельбу в американском Милуоки. ЧП произошло на одном из предприятий города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Уволенный сотрудник устроил стрельбу в американском Милуоки. ЧП произошло на одном из предприятий города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Узнав о сокращении, 50-летний работник уехал домой, а спустя некоторое время вернулся на завод с оружием и открыл огонь. В результате происшествия погибли пять человек. После этого злоумышленник покончил с собой.
На месте происшествия работают правоохранители. Они допрашивают свидетелей, чтобы составить полную картину случившегося. Этот инцидент стал одиннадцатым случаем массовой стрельбы в штате Висконсин с 2004 года.