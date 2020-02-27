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В Висконсине сокращённый сотрудник устроил стрельбу на заводе и покончил с собой

27 февраля 2020 08:43
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Новости США. Уволенный сотрудник устроил стрельбу в американском Милуоки. ЧП произошло на одном из предприятий города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Висконсине сокращённый сотрудник устроил стрельбу на заводе и покончил с собой-1

Узнав о сокращении, 50-летний работник уехал домой, а спустя некоторое время вернулся на завод с оружием и открыл огонь. В результате происшествия погибли пять человек. После этого злоумышленник покончил с собой.

В Висконсине сокращённый сотрудник устроил стрельбу на заводе и покончил с собой-4

На месте происшествия работают правоохранители. Они допрашивают свидетелей, чтобы составить полную картину случившегося. Этот инцидент стал одиннадцатым случаем массовой стрельбы в штате Висконсин с 2004 года.

# Стрельба в США # Фотофакт

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