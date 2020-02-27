В Висконсине сокращённый сотрудник устроил стрельбу на заводе и покончил с собой

Новости США. Уволенный сотрудник устроил стрельбу в американском Милуоки. ЧП произошло на одном из предприятий города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Узнав о сокращении, 50-летний работник уехал домой, а спустя некоторое время вернулся на завод с оружием и открыл огонь. В результате происшествия погибли пять человек. После этого злоумышленник покончил с собой.