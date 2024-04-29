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В Вирджинии полиция жёстко разогнала пропалестинскую акцию студентов

29 апреля 2024 10:39
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Наступление на демократические принципы, в частности свободно выражать свое мнение, проводят и власти США. В Вирджинии полиция напала на пропалестински настроенных студентов крупнейшего в штате технологического университета в Блэксбурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Вирджинии полиция жёстко разогнала пропалестинскую акцию студентов-1

Против молодых людей была применена грубая сила только потому, что они протестовали против действий Израиля в Газе. Прибывший в кампус полицейский спецназ снес стихийно организованный платочный городок и задержала несколько десятков человек. Многочисленными акциями протеста охвачены все крупнейшие учебные заведения США. Одна из них прошла и в Йельском университете.

В Вирджинии полиция жёстко разогнала пропалестинскую акцию студентов-4

Мы пришли сюда, чтобы показать, что для нас главное гуманизм, а не деньги. Ведь руководство США поддерживает войну Израиля деньгами. Мы – люди, которые привели их к власти. Мы – люди, которые могут лишить их власти, поэтому мы здесь, чтобы показать нашу солидарность с Палестиной, чтобы показать им нашу силу, чтобы показать, как много людей не поддерживают политику США.

В Вирджинии полиция жёстко разогнала пропалестинскую акцию студентов-7

Война с пропалестински настроенными студентами сейчас идет по всей стране. В частности, полиция довольно жестко разогнала протестующих в Колумбийском и Нью-Йоркском университете. Там были задержаны около полусотни человек, среди них оказалась и кандидат от Партии зеленых на американских президентских выборах в 2024 году Джилл Стайн.

# Акции протеста # Новости США

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