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В Вирджинии неизвестный открыл огонь возле жилого комплекса. Погиб человек

28 апреля 2021 12:28
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Новости США. Очередные звуки стрельбы раздались в США. Неизвестный открыл огонь возле жилого комплекса в Ричмонде, штат Вирджиния. В результате атаки погиб человек, еще четверо, в том числе маленький ребенок и два подростка, получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Вирджинии неизвестный открыл огонь возле жилого комплекса. Погиб человек-1

По предварительным данным, подозреваемый целился в определенную квартиру. Затем последовал ответный огонь. Жертвы, а также пострадавшие дети находились поблизости. Стрелка разыскивают правоохранители.

В Вирджинии неизвестный открыл огонь возле жилого комплекса. Погиб человек-4

Вооруженные нападения в Штатах в последнее время происходят чуть ли не ежедневно. Одновременно с этим в стране не утихают массовые протесты. Уже неделю десятки человек выходят на улицы Элизабет-Сити, где полицейский застрелил афроамериканца. Последняя акция завершилась задержаниями.

# Стрельба в США # Фотофакт

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