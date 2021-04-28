В Вирджинии неизвестный открыл огонь возле жилого комплекса. Погиб человек

Новости США. Очередные звуки стрельбы раздались в США. Неизвестный открыл огонь возле жилого комплекса в Ричмонде, штат Вирджиния. В результате атаки погиб человек, еще четверо, в том числе маленький ребенок и два подростка, получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, подозреваемый целился в определенную квартиру. Затем последовал ответный огонь. Жертвы, а также пострадавшие дети находились поблизости. Стрелка разыскивают правоохранители.