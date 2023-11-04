Литва твердо встала на путь милитаризации. Страна планирует потратить более 3 млрд евро на вооружения в ближайшие 10 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщили в Минобороны республики.

Там также отметили, что 90 % суммы пойдет на боеприпасы. Оставшиеся деньги будут потрачены на инженерные средства. Кроме того, в Минобре Литвы отчитались и об успехах прошедших нескольких лет. С 2021 года количество накопленных боеприпасов увеличилось в три раза. Правда, рост этого показателя прибалтийской стране обошелся в 750 миллионов евро. Впрочем, к погашению расходов власти планируют привлечь и жителей. В Вильнюсе предложили ввести налог на оборону или брать деньги взаймы у населения.