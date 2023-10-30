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В Вильнюсе появятся объекты инфраструктуры, которые примут две тысячи военных ФРГ

30 октября 2023 19:37
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В Вильнюсе появятся объекты инфраструктуры, которые позволят принять две тысячи немецких военных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Вильнюсе появятся объекты инфраструктуры, которые примут две тысячи военных ФРГ-1

Страна планировала задействовать четыре тысячи солдат из ФРГ, но пока денег хватило на размещение только половины из них. Несколько тысяч бойцов (уже из Британии) усилят обороноспособность Эстонии. Военный контингент будет обеспечен танками и самолетами. По официальной информации, мера необходимая и связана с заботой о региональной безопасности. Однако на самом деле именно ее и подрывают прибалтийские соседи.

# Международная политика # Фотофакт

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