Страна планировала задействовать четыре тысячи солдат из ФРГ, но пока денег хватило на размещение только половины из них. Несколько тысяч бойцов (уже из Британии) усилят обороноспособность Эстонии. Военный контингент будет обеспечен танками и самолетами. По официальной информации, мера необходимая и связана с заботой о региональной безопасности. Однако на самом деле именно ее и подрывают прибалтийские соседи.