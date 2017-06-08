В Вильнюсе нашли 9 мешков с человеческими останками

Новости Литвы. Несколько мешков с человеческими останками обнаружили в Вильнюсе. Страшная находка была сделана на территории Старого города между жилыми домами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прибывшая на вызов полиция подтвердила, что в девяти строительных пакетах находятся фрагменты костей. По предположениям правоохранителей, они были выкопаны и разложены в мешки два года назад во время проводимого тогда строительства. Специалисты проведут экспертизу останков и установят их возраст, а также причину смерти.

На прошлой неделе мы писали о страшной находке в Рогачевском районе Гомельской области.

Мешок с человеческими останками был найден во время проведения весенне-полевых работ на территории сельскохозяйственного предприятия. Раньше на этом месте стоял дом. Что произошло и кто ответит за убийство человека? Здесь подробнее.