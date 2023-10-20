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В Верховный суд Польши внесли 12 протестов по поводу проведения выборов

20 октября 2023 10:41
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Новости Польши. В Верховный суд Польши внесли 12 протестов по поводу проведения выборов. Еще пять заявлений касались общенационального референдума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Верховный суд Польши внесли 12 протестов по поводу проведения выборов-1

Подробности сообщает местное информагентство со ссылкой на пресс-службу суда. Там протесты граждан принимают с 18 октября. После того как избирком озвучил официальные результаты голосования, на прием документов отводится еще неделя. Судьи обязаны рассмотреть все протесты в течение 90 суток. Если претензии к проведению голосования признают необоснованными, Верховный суд объявит выборы состоявшимися.

# Международная политика # Новости Польши # Фотофакт

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