Новости Польши. В Верховный суд Польши внесли 12 протестов по поводу проведения выборов. Еще пять заявлений касались общенационального референдума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подробности сообщает местное информагентство со ссылкой на пресс-службу суда. Там протесты граждан принимают с 18 октября. После того как избирком озвучил официальные результаты голосования, на прием документов отводится еще неделя. Судьи обязаны рассмотреть все протесты в течение 90 суток. Если претензии к проведению голосования признают необоснованными, Верховный суд объявит выборы состоявшимися.