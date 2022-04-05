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В Венгрии поезд столкнулся с грузовиком. Пять человек погибли

05 апреля 2022 11:16
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Новости Венгрии. В Венгрии поезд столкнулся с грузовиком. 5 человек погибли, еще по меньшей мере 10 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Венгрии поезд столкнулся с грузовиком. Пять человек погибли-1

Погибшие находились в автомобиле, который перевозил местных рабочих. Как сообщает полиция, транспортное средство выехало на рельсы, несмотря на красный сигнал светофора. В вагоне на момент аварии были 22 человека.

В Венгрии поезд столкнулся с грузовиком. Пять человек погибли-4

На место происшествия прибыли машины скорой помощи и вертолет. На данный момент спасательные работы продолжаются. Точное количество пострадавших устанавливается.

# Авария # Фотофакт

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