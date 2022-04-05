В Венгрии поезд столкнулся с грузовиком. Пять человек погибли

Новости Венгрии. В Венгрии поезд столкнулся с грузовиком. 5 человек погибли, еще по меньшей мере 10 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Венгрии. В Венгрии поезд столкнулся с грузовиком. 5 человек погибли, еще по меньшей мере 10 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Погибшие находились в автомобиле, который перевозил местных рабочих. Как сообщает полиция, транспортное средство выехало на рельсы, несмотря на красный сигнал светофора. В вагоне на момент аварии были 22 человека.
На место происшествия прибыли машины скорой помощи и вертолет. На данный момент спасательные работы продолжаются. Точное количество пострадавших устанавливается.