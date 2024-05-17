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В Венгрии наложили вето на план Совета Европы по украинскому конфликту

17 мая 2024 12:57
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Венгрия отклонила резолюцию Совета Европы по Украине, так как в ней признан только мирный план Зеленского. Об этом пишет ТАСС.

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, который присутствовал на заседании Совета Европы, заявил, что и другие мирные планы не хуже, нежели план Зеленского.

Он предложил внести их в резолюцию, но большинство отвергло его предложение. В результате Сийярто наложил вето на эту резолюцию. Он подчеркнул необходимость реальных мирных переговоров, которые возможны только при участии всех сторон конфликта.

# Международная политика

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