В Венгрии наложили вето на план Совета Европы по украинскому конфликту

Венгрия отклонила резолюцию Совета Европы по Украине, так как в ней признан только мирный план Зеленского. Об этом пишет ТАСС.

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, который присутствовал на заседании Совета Европы, заявил, что и другие мирные планы не хуже, нежели план Зеленского.

Он предложил внести их в резолюцию, но большинство отвергло его предложение. В результате Сийярто наложил вето на эту резолюцию. Он подчеркнул необходимость реальных мирных переговоров, которые возможны только при участии всех сторон конфликта.