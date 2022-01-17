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В Венгрии и Нидерландах прошли массовые протесты из-за ковид-ограничений

17 января 2022 09:01
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Европейцы продолжают бунтовать против вводимых в их странах всякого рода ковид-ограничений. Массовые демонстрации прошли в Венгрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Венгрии и Нидерландах прошли массовые протесты из-за ковид-ограничений -1

Тысячи человек прошли маршем по улицам Будапешта, протестуя против обязательной вакцинации для медиков и учителей. Люди держали транспаранты с надписями: «Я не привит, но я не преступник!» и «Хватит диктатуры COVID!»

В Венгрии и Нидерландах прошли массовые протесты из-за ковид-ограничений -4

Не менее массовыми были протесты и в Нидерландах. В Амстердаме к митингам и демонстрациям присоединились и фермеры, которые специально приехали в столицу, чтобы выразить свое несогласие с вводимыми мерами против COVID-19 и кампании по вакцинации. Люди скандировали антиправительственные лозунги и перекрывали улицы.  

# Акции протеста # Фотофакт

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