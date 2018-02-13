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В Венесуэле неизвестный расстрелял карнавальное шествие, задержать его не удалось

13 февраля 2018 10:47
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Новости Венесуэлы. Стрельба в Венесуэле. Неизвестный открыл огонь по карнавальному шествию в городе Боливар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Венесуэле неизвестный расстрелял карнавальное шествие, задержать его не удалось-1

Нападение произошло в тот момент, когда колонна начала движение. Три человека убиты. Еще 5 получили серьезные ранения и были доставлены в больницу. Задержать злоумышленника полицейским не удалось. Он скрылся с места происшествия.

# Фотофакт # Нападение

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