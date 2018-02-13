В Венесуэле неизвестный расстрелял карнавальное шествие, задержать его не удалось

Новости Венесуэлы. Стрельба в Венесуэле. Неизвестный открыл огонь по карнавальному шествию в городе Боливар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нападение произошло в тот момент, когда колонна начала движение. Три человека убиты. Еще 5 получили серьезные ранения и были доставлены в больницу. Задержать злоумышленника полицейским не удалось. Он скрылся с места происшествия.