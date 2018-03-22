В Венеции вода загрязнена опасными химикатами, способными привести к раковым опухолям. В городе введён режим ЧС

Новости Италии. Режим чрезвычайной ситуации введен в трех провинциях итальянской Венеции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь зафиксировано сильное загрязнение воды опасными канцерогенами.

При воздействии на организм человека эти вещества могут повысить вероятность возникновения раковых опухолей. Подобные химикаты используются при изготовлении кастрюль и водоотталкивающих тканей.

На очистку рек и каналов власти страны выделят 80 миллионов евро. Задействовать еще 40 миллионов на эти цели планирует и администрация самого региона.