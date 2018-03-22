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В Венеции вода загрязнена опасными химикатами, способными привести к раковым опухолям. В городе введён режим ЧС

22 марта 2018 12:35
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Новости Италии. Режим чрезвычайной ситуации введен в трех провинциях итальянской Венеции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь зафиксировано сильное загрязнение воды опасными канцерогенами.

В Венеции вода загрязнена опасными химикатами, способными привести к раковым опухолям. В городе введён режим ЧС-1

При воздействии на организм человека эти вещества могут повысить вероятность возникновения раковых опухолей. Подобные химикаты используются при изготовлении кастрюль и водоотталкивающих тканей.

На очистку рек и каналов власти страны выделят 80 миллионов евро. Задействовать еще 40 миллионов на эти цели планирует и администрация самого региона.

В Венеции вода загрязнена опасными химикатами, способными привести к раковым опухолям. В городе введён режим ЧС-4

# Фотофакт # Экология

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