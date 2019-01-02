В Венеции в 2019-м собираются ввести новый налог для туристов

Новости Италии. Власти Венеции в 2019 году планируют ввести новый налог для туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, гости города будут платить от 2,5 до 5 евро за возможность сойти на берег. Сбор будет обязательным для пассажиров круизных лайнеров, которые прибывают в порт Венеции.