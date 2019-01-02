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В Венеции в 2019-м собираются ввести новый налог для туристов

02 января 2019 07:19
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Новости Италии. Власти Венеции в 2019 году планируют ввести новый налог для туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Венеции в 2019-м собираются ввести новый налог для туристов-1

Так, гости города будут платить от 2,5 до 5 евро за возможность сойти на берег. Сбор будет обязательным для пассажиров круизных лайнеров, которые прибывают в порт Венеции.

В Венеции в 2019-м собираются ввести новый налог для туристов-4

Потом налог станет действовать для всех туристов. Планируется, что сумма будет входить в стоимость билетов.

# Туризм # Фотофакт

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