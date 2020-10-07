В Венеции удалось избежать последствий наводнения. Помогла система шлюзов

Новости Италии. Система шлюзов в Венеции впервые защитила город от наводнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Италии. Система шлюзов в Венеции впервые защитила город от наводнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ежегодный прилив, который может достигать полутора метров, приводит к серьезным подтоплениям городских улиц, зданий и культурных объектов. Однако в этот раз печальных последствий удалось избежать. 78 затворов, которые были протестированы летом, впервые прошли испытания в опасных погодных условиях и продемонстрировали свои возможности. Хотя уровень воды значительно поднялся, главные площади города остались сухими.
Проект, которому дали название «Моисей», будет завершен в декабре 2021 года. После этого затворы будут активироваться всякий раз при увеличении уровня воды.