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В Венеции удалось избежать последствий наводнения. Помогла система шлюзов

07 октября 2020 13:01
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Новости Италии. Система шлюзов в Венеции впервые защитила город от наводнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Венеции удалось избежать последствий наводнения. Помогла система шлюзов-1



Ежегодный прилив, который может достигать полутора метров, приводит к серьезным подтоплениям городских улиц, зданий и культурных объектов. Однако в этот раз печальных последствий удалось избежать. 78 затворов, которые были протестированы летом, впервые прошли испытания в опасных погодных условиях и продемонстрировали свои возможности. Хотя уровень воды значительно поднялся, главные площади города остались сухими.  

В Венеции удалось избежать последствий наводнения. Помогла система шлюзов-3



Проект, которому дали название «Моисей», будет завершен в декабре 2021 года. После этого затворы будут активироваться всякий раз при увеличении уровня воды.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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