В Венеции удалось избежать последствий наводнения. Помогла система шлюзов





Ежегодный прилив, который может достигать полутора метров, приводит к серьезным подтоплениям городских улиц, зданий и культурных объектов. Однако в этот раз печальных последствий удалось избежать. 78 затворов, которые были протестированы летом, впервые прошли испытания в опасных погодных условиях и продемонстрировали свои возможности. Хотя уровень воды значительно поднялся, главные площади города остались сухими.