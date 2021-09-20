Прямой эфир

В Венеции появилась лодка в виде скрипки. Струнный квартет играет прямо на палубе

20 сентября 2021 09:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Италии. Лодка в виде скрипки в Венеции. Сказочный итальянский город на воде пополнился необычной достопримечательностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Венеции появилась лодка в виде скрипки. Струнный квартет играет прямо на палубе-1

Судно построил художник и скульптор Ливио Де Марки, создающий подобные объекты в течение многих лет. Это творение в память о жертвах коронавируса.

В Венеции появилась лодка в виде скрипки. Струнный квартет играет прямо на палубе-4

Печальные ноты в дальнейшем развеет вся необычайность плавающей музыкальной картины. Управляет лодкой молодой шкипер в историческом костюме, а на палубе играет струнный квартет.

# Необычное # Ливио Де Марки # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Во Франции начали увольнять непривитых медиков. Европа готовится к новой волне коронавируса
20 сентября 2021 09:22

Во Франции начали увольнять непривитых медиков. Европа готовится к новой волне коронавируса

Борцы за права животных призывают запретить корриду. В Мадриде на протесты вышли тысячи человек
19 сентября 2021 14:09

Борцы за права животных призывают запретить корриду. В Мадриде на протесты вышли тысячи человек

Историческая миссия SpaceX с полностью гражданским экипажем вернулась на Землю
19 сентября 2021 12:16

Историческая миссия SpaceX с полностью гражданским экипажем вернулась на Землю