В Венеции появилась лодка в виде скрипки. Струнный квартет играет прямо на палубе

Новости Италии. Лодка в виде скрипки в Венеции. Сказочный итальянский город на воде пополнился необычной достопримечательностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Италии. Лодка в виде скрипки в Венеции. Сказочный итальянский город на воде пополнился необычной достопримечательностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Судно построил художник и скульптор Ливио Де Марки, создающий подобные объекты в течение многих лет. Это творение в память о жертвах коронавируса.
Печальные ноты в дальнейшем развеет вся необычайность плавающей музыкальной картины. Управляет лодкой молодой шкипер в историческом костюме, а на палубе играет струнный квартет.