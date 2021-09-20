В Венеции появилась лодка в виде скрипки. Струнный квартет играет прямо на палубе

Новости Италии. Лодка в виде скрипки в Венеции. Сказочный итальянский город на воде пополнился необычной достопримечательностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Судно построил художник и скульптор Ливио Де Марки, создающий подобные объекты в течение многих лет. Это творение в память о жертвах коронавируса.