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В Вене +25, в Москве +14. Погода в Европе на неделю с 14 по 20 сентября

13 сентября 2020 11:29
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В Париже синоптики обещают ясную погоду и без осадков. Столбик термометра здесь покажет 28 выше ноля, рассказали в программе «Плюс-минус».  

Ожидается от +17 до +24, со второй половины недели похолодает. Синоптики сделали прогноз на неделю

В Вене +25, в Москве +14. Погода в Европе на неделю с 14 по 20 сентября-1

На градус жарче в Риме. Солнечно и 25 с плюсом в Вене. Тот же метеорасклад в Мадриде, но с поправкой на дождь и грозу. Порадует градусник греков. В Афинах 31 градус тепла. На пункт прохладнее в Анкаре. Небольшая облачность и 26 выше ноля в Софии.

В Вене +25, в Москве +14. Погода в Европе на неделю с 14 по 20 сентября-4

В Вене +25, в Москве +14. Погода в Европе на неделю с 14 по 20 сентября-6

В Прибалтике облачно и дождь. В Риге +18. На 2 градуса больше в Вильнюсе. Тот же температурный режим и в Варшаве. Облачно и 23 тепла в Киеве. В Москве дождливо и всего +14.

# Погода # Юлия Самусенко # Фотофакт

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