В Вене +25, в Москве +14. Погода в Европе на неделю с 14 по 20 сентября

На градус жарче в Риме. Солнечно и 25 с плюсом в Вене. Тот же метеорасклад в Мадриде, но с поправкой на дождь и грозу. Порадует градусник греков. В Афинах 31 градус тепла. На пункт прохладнее в Анкаре. Небольшая облачность и 26 выше ноля в Софии.