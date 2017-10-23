В Великобритании злоумышленник взял в заложники сотрудников боулинг-центра

Новости Великобритания. В британском Нанитоне обезвредили вооруженного злоумышленника, взявшего в заложники сотрудников боулинг-центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритания. В британском Нанитоне обезвредили вооруженного злоумышленника, взявшего в заложники сотрудников боулинг-центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После сообщения о ЧП к месту были направлены полицейские, профессиональные переговорщики, а также спасатели и пожарные расчеты. Территорию оцепили.
Позже выяснилось: в руках у правонарушителя – 2 человека. Спустя несколько часов пленников удалось освободить, а подозреваемого правоохранители взяли под стражу. Его доставили в участок для допроса. Пострадавших в результате инцидента нет.