В Великобритании злоумышленник взял в заложники сотрудников боулинг-центра

Новости Великобритания. В британском Нанитоне обезвредили вооруженного злоумышленника, взявшего в заложники сотрудников боулинг-центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После сообщения о ЧП к месту были направлены полицейские, профессиональные переговорщики, а также спасатели и пожарные расчеты. Территорию оцепили.