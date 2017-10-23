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В Великобритании злоумышленник взял в заложники сотрудников боулинг-центра

23 октября 2017 08:47
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Новости Великобритания. В британском Нанитоне обезвредили вооруженного злоумышленника, взявшего в заложники сотрудников боулинг-центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании злоумышленник взял в заложники сотрудников боулинг-центра-1

После сообщения о ЧП к месту были направлены полицейские, профессиональные переговорщики, а также спасатели и пожарные расчеты. Территорию оцепили.

Позже выяснилось: в руках у правонарушителя – 2 человека. Спустя несколько часов пленников удалось освободить, а подозреваемого правоохранители взяли под стражу. Его доставили в участок для допроса. Пострадавших в результате инцидента нет.

В Великобритании злоумышленник взял в заложники сотрудников боулинг-центра-4

# Фотофакт # Захват заложников

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