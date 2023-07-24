В Великобритании вырос уровень смертности из-за некачественной помощи пациентам

Новости Великобритании. Уровень медицины в Великобритании отстает по многим показателям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В частности, в стране нехватка больничных коек и отмечается высокий уровень смертности из-за некачественной помощи пациентам.

Масштаб проблем в сфере здравоохранения стал еще более очевидным после многочисленных забастовок медперсонала. За последние две недели стачки устроили медсестры, врачи и другие работники больниц. Все они требуют повышения зарплаты на 35 %, чтобы компенсировать рост цен. На фоне забастовок было отменено почти 700 тысяч врачебных приемов.