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В Великобритании ветер унёс деньги грабителя, украденные в туристической фирме: видеофакт

16 апреля 2018 11:10
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Новости Великобритании. В Великобритании неудачей обернулась попытка ограбления офиса одной из туристических фирм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании ветер унёс деньги грабителя, украденные в туристической фирме: видеофакт-1

В Великобритании ветер унёс деньги грабителя, украденные в туристической фирме: видеофакт-3

Злоумышленники в масках проникли в помещение и забрали деньги. Однако из-за спешки не упаковали купюры как следует. Сильный порыв ветра разбросал награбленное по проезжей части. Один из грабителей сначала попытался собрать деньги, но потом передумал, а перейдя дорогу, потерял и остаток добычи.

Происходящее зафиксировали камеры наружного наблюдения. Полиция обратилась к свидетелям инцидента с просьбой сообщить какую-либо информацию о подозреваемых.

В Великобритании ветер унёс деньги грабителя, украденные в туристической фирме: видеофакт-6

# Фотофакт # Кража

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