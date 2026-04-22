В Великобритании ужесточение миграционных правил привело к дефициту соцработников

В Великобритании планы правительства ужесточить миграционные правила обернулись серьезным дефицитом кадров в домах престарелых и секторе социального ухода – ведь каждый третий сотрудник там иностранец. Сфера столкнулась с беспрецедентным кризисом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь работникам придется ждать 15 лет вместо прежних пяти, чтобы получить право на постоянное проживание. Власти аргументируют такие меры экономическими соображениями: переселение сотен тысяч человек для заполнения вакансий в здравоохранении и социальном обеспечении обойдется слишком дорого и станет ощутимым бременем для бюджета. Причина в том, что получение постоянного вида на жительство отменяет плату за продление виз и дает право на получение пособий.