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В Великобритании ужесточение миграционных правил привело к дефициту соцработников

22 апреля 2026 06:49
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В Великобритании планы правительства ужесточить миграционные правила обернулись серьезным дефицитом кадров в домах престарелых и секторе социального ухода – ведь каждый третий сотрудник там иностранец. Сфера столкнулась с беспрецедентным кризисом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Великобритании ужесточение миграционных правил привело к дефициту соцработников-2

Теперь работникам придется ждать 15 лет вместо прежних пяти, чтобы получить право на постоянное проживание. Власти аргументируют такие меры экономическими соображениями: переселение сотен тысяч человек для заполнения вакансий в здравоохранении и социальном обеспечении обойдется слишком дорого и станет ощутимым бременем для бюджета. Причина в том, что получение постоянного вида на жительство отменяет плату за продление виз и дает право на получение пособий.

# Великобритания

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