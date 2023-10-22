В Великобритании три человека погибли из-за мощного шторма

Новости Великобритании. Три человека погибли в результате мощного шторма, который обрушился на Великобританию. Основной удар стихии пришёлся на Шотландию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь ливни не прекращаются на протяжении нескольких дней и вызвали масштабные подтопления. Синоптики объявили «красное» предупреждение – это самый высокий уровень опасности. И хотя эксперты считают, что пик непогоды пройден, выходить на улицу без необходимости жителям всё равно не рекомендуют. Отчасти потому, что порывы ветра в некоторых районах достигают более ста километров в час. Приостановлена работа ряда аэропортов. Перекрыты несколько дорог на севере страна.