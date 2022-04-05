В Великобритании стоимость овощей и фруктов взлетела на 30% из-за подорожания топлива

Новости Великобритании. В Великобритании продолжают расти цены на продукты питания. Стоимость овощей и фруктов уже выросла на 30 %, растительное масло – на 50-70 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одной из главных причин остается рост цен на топливо. Это привело к увеличению стоимости доставки сельхозпродуктов. А рост цен на растительное масло и его дефицит по всей Европе связан с нарушением поставок из-за антироссийских санкций и событий в Украине, так как 80 % мировых поставок подсолнечного масла приходилось на Россию и Украину.