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В Великобритании стоимость овощей и фруктов взлетела на 30% из-за подорожания топлива

05 апреля 2022 14:15
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Новости Великобритании. В Великобритании продолжают расти цены на продукты питания. Стоимость овощей и фруктов уже выросла на 30 %, растительное масло – на 50-70 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании стоимость овощей и фруктов взлетела на 30% из-за подорожания топлива-1

Одной из главных причин остается рост цен на топливо. Это привело к увеличению стоимости доставки сельхозпродуктов. А рост цен на растительное масло и его дефицит по всей Европе связан с нарушением поставок из-за антироссийских санкций и событий в Украине, так как 80 % мировых поставок подсолнечного масла приходилось на Россию и Украину.

# Продукты питания # Фотофакт

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