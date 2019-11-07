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В Великобритании стартовала предвыборная гонка: у кандидатов 5 недель на агитацию

07 ноября 2019 17:50
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Новости Великобритании. Предвыборная гонка стартовала и в Великобритании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании стартовала предвыборная гонка: у кандидатов 5 недель на агитацию-1

День голосования намечен на 12 декабря, и у кандидатов всего пять недель, чтобы заручиться поддержкой как можно большего количества граждан.

В Великобритании стартовала предвыборная гонка: у кандидатов 5 недель на агитацию-4

Досрочные парламентские выборы были объявлены из-за сложной ситуации вокруг выхода Соединенного Королевства из Евросоюза. Brexit должен был состояться 31 октября, однако дату вновь пришлось перенести, поскольку парламент не одобрил новый проект сделки с Брюсселем.

В Великобритании стартовала предвыборная гонка: у кандидатов 5 недель на агитацию-7

# Выборы # Фотофакт

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