В Великобритании стартовала предвыборная гонка: у кандидатов 5 недель на агитацию

Новости Великобритании. Предвыборная гонка стартовала и в Великобритании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. Предвыборная гонка стартовала и в Великобритании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
День голосования намечен на 12 декабря, и у кандидатов всего пять недель, чтобы заручиться поддержкой как можно большего количества граждан.
Досрочные парламентские выборы были объявлены из-за сложной ситуации вокруг выхода Соединенного Королевства из Евросоюза. Brexit должен был состояться 31 октября, однако дату вновь пришлось перенести, поскольку парламент не одобрил новый проект сделки с Брюсселем.