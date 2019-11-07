В Великобритании стартовала предвыборная гонка: у кандидатов 5 недель на агитацию

Новости Великобритании. Предвыборная гонка стартовала и в Великобритании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День голосования намечен на 12 декабря, и у кандидатов всего пять недель, чтобы заручиться поддержкой как можно большего количества граждан.