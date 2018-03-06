В Великобритании сотни морских животных выбросило на берег из-за непогоды

Новости Великобритании. Жуткую картину могли наблюдать жители Великобритании – побережье было покрыто телами морских животных.
Предполагается, что они могли быть выброшены на берег из-за непогоды и шторма «Эмма».
Шторм «Эмма» накрыл Великобританию: хаос на дорогах, высота снежного покрова местами достигает полуметра
Фото: Lara Maiklem/SWNS.com
Как сообщает Daily Mail, на берег вынесло сотни морских звёзд, рыб, морских ежей, омаров. Также погибли и птицы.
Фото: Lara Maiklem/SWNS.com
Очевидец Лара Майклем пришла на пляж вместе с детьми и сфотографировала произошедшее.
«Мы спасли столько, сколько могли, но это было похоже на армагеддон», – рассказывает Лара.
Летом прошлого года на берег Великобритании вынесло гигантские трубы.
Длина каждой составила около 450 метров – подробнее здесь.