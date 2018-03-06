В Великобритании сотни морских животных выбросило на берег из-за непогоды

Новости Великобритании. Жуткую картину могли наблюдать жители Великобритании – побережье было покрыто телами морских животных. Предполагается, что они могли быть выброшены на берег из-за непогоды и шторма «Эмма». Шторм «Эмма» накрыл Великобританию: хаос на дорогах, высота снежного покрова местами достигает полуметра

Фото: Lara Maiklem/SWNS.com

Как сообщает Daily Mail, на берег вынесло сотни морских звёзд, рыб, морских ежей, омаров. Также погибли и птицы.

Фото: Lara Maiklem/SWNS.com