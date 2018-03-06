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В Великобритании сотни морских животных выбросило на берег из-за непогоды

06 марта 2018 10:04
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Новости Великобритании. Жуткую картину могли наблюдать жители Великобритании – побережье было покрыто телами морских животных.

Предполагается, что они могли быть выброшены на берег из-за непогоды и шторма «Эмма».  

Шторм «Эмма» накрыл Великобританию: хаос на дорогах, высота снежного покрова местами достигает полуметра

В Великобритании сотни морских животных выбросило на берег из-за непогоды-1

Фото: Lara Maiklem/SWNS.com  

Как сообщает Daily Mail, на берег вынесло сотни морских звёзд, рыб, морских ежей, омаров. Также погибли и птицы.  

В Великобритании сотни морских животных выбросило на берег из-за непогоды-4

Фото: Lara Maiklem/SWNS.com  

Очевидец Лара Майклем пришла на пляж вместе с детьми и сфотографировала произошедшее.  

«Мы спасли столько, сколько могли, но это было похоже на армагеддон», – рассказывает Лара.  

Летом прошлого года на берег Великобритании вынесло гигантские трубы.

Длина каждой составила около 450 метров – подробнее здесь.

# Природные катаклизмы # Фотофакт # Лара Майклем

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