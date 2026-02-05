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В Великобритании разбился легкомоторный самолёт – есть жертвы

05 февраля 2026 10:57
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В Великобритании произошла авиакатастрофа. На севере страны разбился легкомоторный самолет. Погибли два человека: пилот и пассажир. Летательный аппарат рухнул на сельскохозяйственное поле, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании разбился легкомоторный самолёт – есть жертвы-2

На месте падения полиция обнаружила парашют, который является частью спасательной системы и раскрывается в аварийных ситуациях для спуска аппарата на землю. Это позволяет сделать вывод, что технические проблемы с самолетом начались еще в воздухе. Однако, по сообщению диспетчеров, пилот не подавал сигналов бедствия. Точную причину катастрофы выясняют специалисты отдела по расследованию авиационных происшествий.

# Великобритания

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