В Великобритании разбился легкомоторный самолёт – есть жертвы

В Великобритании произошла авиакатастрофа. На севере страны разбился легкомоторный самолет. Погибли два человека: пилот и пассажир. Летательный аппарат рухнул на сельскохозяйственное поле, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На месте падения полиция обнаружила парашют, который является частью спасательной системы и раскрывается в аварийных ситуациях для спуска аппарата на землю. Это позволяет сделать вывод, что технические проблемы с самолетом начались еще в воздухе. Однако, по сообщению диспетчеров, пилот не подавал сигналов бедствия. Точную причину катастрофы выясняют специалисты отдела по расследованию авиационных происшествий.