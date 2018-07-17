В Великобритании полицейские пытались арестовать белку

Новости Великобритании. Курьёзный случай в Великобритании. Здесь полицейские пытались арестовать белку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. Курьёзный случай в Великобритании. Здесь полицейские пытались арестовать белку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жительница Лондона услышала в своем доме жуткий грохот. И позвонила в полицию, заявив, что к ней пробрался вор. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что «взломщиком» оказалась белка. Она пробралась в дом и устроила небольшой погром. Позже полицейские рассказали, что белку отпустили без предъявления обвинений.