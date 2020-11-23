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В Великобритании перестанут продавать автомобили на бензине и дизеле. Запрет начнёт действовать к 2030 году

23 ноября 2020 06:53
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Новости Великобритании. Власти Великобритании запретят продажу новых легковых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями с 2030 года. С таким заявлением выступил премьер-министр Борис Джонсон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании перестанут продавать автомобили на бензине и дизеле. Запрет начнёт действовать к 2030 году-1

Изначально правительство Соединенного Королевства собиралось ввести этот запрет к 2040 году. Однако теперь сроки сократили. При этом гибридные автомобили, в которых совместно используются двигатель внутреннего сгорания и электродвигатель, попадут в список запрещенных лишь в 2035 году, как и предполагалось ранее.

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В Великобритании перестанут продавать автомобили на бензине и дизеле. Запрет начнёт действовать к 2030 году-4

Принимая подобные решения, британское правительство стремится добиться к 2050 году нулевого выброса парниковых газов антропогенного происхождения.

# Автомобили # Борис Джонсон # Фотофакт

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