В Великобритании перестанут продавать автомобили на бензине и дизеле. Запрет начнёт действовать к 2030 году

Новости Великобритании. Власти Великобритании запретят продажу новых легковых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями с 2030 года. С таким заявлением выступил премьер-министр Борис Джонсон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изначально правительство Соединенного Королевства собиралось ввести этот запрет к 2040 году. Однако теперь сроки сократили. При этом гибридные автомобили, в которых совместно используются двигатель внутреннего сгорания и электродвигатель, попадут в список запрещенных лишь в 2035 году, как и предполагалось ранее.

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