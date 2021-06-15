В Великобритании ограничения снимут позже, Кыргызстан говорит о третьей волне коронавируса

Совет ЕС принял решение о снятии ограничений на поездки внутри Евросоюза для обладателей COVID-сертификатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь туризм снова доступен для тех, кто имеет подтверждение о вакцинации либо о перенесенном заболевании.

Однако в мире все не так спокойно с эпидситуацией. В Великобритании ограничения планируют снять 19 июля – на месяц позже изначально запланированной даты (21 июня). В крупных городах России усиливают ограничения. Власти Москвы заявили, что количество инфицированных за последние дни возросло на 80 %, число госпитализаций тяжелых пациентов с COVID-19 увеличилось на 70 %.