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В Великобритании ограничения снимут позже, Кыргызстан говорит о третьей волне коронавируса

15 июня 2021 18:01
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Совет ЕС принял решение о снятии ограничений на поездки внутри Евросоюза для обладателей COVID-сертификатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь туризм снова доступен для тех, кто имеет подтверждение о вакцинации либо о перенесенном заболевании.

В Великобритании ограничения снимут позже, Кыргызстан говорит о третьей волне коронавируса-1

Однако в мире все не так спокойно с эпидситуацией. В Великобритании ограничения планируют снять 19 июля – на месяц позже изначально запланированной даты (21 июня). В крупных городах России усиливают ограничения. Власти Москвы заявили, что количество инфицированных за последние дни возросло на 80 %, число госпитализаций тяжелых пациентов с COVID-19 увеличилось на 70 %.

В Великобритании ограничения снимут позже, Кыргызстан говорит о третьей волне коронавируса-4

В Кыргызстане и вовсе говорят о начале третьей волны. А вот в Израиле, где привито уже почти 80 % взрослого населения страны, отменили обязательный масочный режим в помещениях. Двумя неделями ранее были сняты все карантинные ограничения.

# Коронавирус # Фотофакт

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